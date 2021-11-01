В Имишли задержан подозреваемый в изнасиловании 11-летней девочки - генпрокурор
БАКУ /Trend/ - В Имишли задержан подозреваемый в изнасиловании 11-летней девочки, сообщает в понедельник Trend.
Комментируя вопрос, генеральный прокурор Кямран Алиев отметил, что сразу после происшествия было начато расследование и возбуждено уголовное дело.
"В связи с этим проводятся интенсивные действия. Это очень серьезный вопрос, который находится под постоянным контролем. Просьба, чтобы средства массовой информации соблюдали определенные правила в таких щепетильных вопросах", - заявил Кямран Алиев.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Для установления личности без вести пропавших граждан Азербайджана продолжаются работы по вскрытию неизвестных могил - генпрокурор
ЧБТР может рассмотреть возможность поддержки Азербайджана в деле выпуска "зеленых" облигаций (Эксклюзив)
В Сухопутных войсках ВС Азербайджана проводится соревнование за звание "Лучший экипаж боевых машин" (ФОТО/ВИДЕО)
Венгрия рассматривает азербайджанский газ как потенциальный источник диверсификации в среднесрочной перспективе
Изменения в закон о госпошлинах рекомендованы на рассмотрение пленарного заседания парламента Азербайджана
В Азербайджане устанавливается госпошлина за выдачу разрешения на эксплуатацию строительного объекта
В Гяндже отремонтированы и восстановлены около 3 200 строений, поврежденных во время Отечественной войны
По итогам Валдайских встреч: сложится ли многополярный мир? — Петр Дуткевич и Ричард Саква на платформе Baku Network (ВИДЕО)
В Агдаме готовятся к проведению финала "Кубка Победы" с участием гази 44-дневной Отечественной войны (ФОТО/ВИДЕО)