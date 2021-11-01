В Имишли задержан подозреваемый в изнасиловании 11-летней девочки - генпрокурор

БАКУ /Trend/ - В Имишли задержан подозреваемый в изнасиловании 11-летней девочки, сообщает в понедельник Trend.

Комментируя вопрос, генеральный прокурор Кямран Алиев отметил, что сразу после происшествия было начато расследование и возбуждено уголовное дело.

"В связи с этим проводятся интенсивные действия. Это очень серьезный вопрос, который находится под постоянным контролем. Просьба, чтобы средства массовой информации соблюдали определенные правила в таких щепетильных вопросах", - заявил Кямран Алиев.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)