Тарифы на отопление в Азербайджане не повысятся - ОАО
БАКУ /Trend/ - Тарифы на отопление в Азербайджане не повысятся, сообщил в среду заведующий отделом ОАО «Азеристиликтеджхизат» Рафиг Алиев в ответ на запрос Trend.
Он напомнил, что на сегодняшний день тариф на отопление одного квадратного метра жилой площади для абонентов из категории населения составляет 0,15 маната, для других категорий - 0,25 маната, а стоимость 1Гкал тепла составляет 30 манатов.
Отметим, что в горных и предгорных районах Азербайджана отопительный сезон начался первого ноября. В других регионах и Баку отопительный сезон начнется 15 ноября.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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