Завтра в Баку будет до 17 градусов тепла
БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, утром местами прогнозируется моросящий дождь, умеренный северо-восточный ветер, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.
Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 11-13, днем - 15-17 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 766 до 774 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80 процентов.
Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди с перерывами, местами ливни, в горах - снег.
Температура воздуха ночью составит 10-14, днем - 15-19, в горах ночью - 0-4, днем - 4-9 градусов тепла.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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