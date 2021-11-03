Завтра в Баку будет до 17 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, утром местами прогнозируется моросящий дождь, умеренный северо-восточный ветер, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 11-13, днем - 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 766 до 774 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди с перерывами, местами ливни, в горах - снег.

Температура воздуха ночью составит 10-14, днем ​- ​15-19, в горах ночью - 0-4, днем - ​​4-9 градусов тепла.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)