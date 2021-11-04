Имена Национальных героев и Героев Отечественной войны Азербайджана присвоены 37 школам и лицеям

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, премьер-министр Али Асадов подписал постановление об увековечении имен Героев Отечественной войны, погибших во имя территориальной целостности Азербайджана, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Кабмин.

Согласно постановлению, для обеспечения увековечения имен Героев Отечественной войны и Национальных героев Азербайджана, погибших во имя территориальной целостности страны, их имена присвоены 37 школам и лицеям в различных городах и районах республики.

Министерствам образования и культуры, соответствующим местным органам исполнительной власти поручено решить вопросы, вытекающие из этого постановления.

Со списком школ и лицеев можно ознакомиться здесь:

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)