Восстановление освобожденных от оккупации территорий Азербайджана и возвращение туда бывших вынужденных переселенцев является приоритетным направлением - Шахмар Мовсумов (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Восстановление освобожденных от оккупации территорий Азербайджана и возвращение туда бывших вынужденных переселенцев является приоритетным направлением.

Как сообщает Trend, об этом заявил помощник Президента Азербайджана Шахмар Мовсумов в четверг в ходе панельных дискуссий на тему "Новая мировая экономика" в рамках VIII Глобального Бакинского форума.

Шахмар Мовсумов отметил, что Азербайджан проводит большие работы по восстановлению территорий: “Мы должны восстановить справедливость и вернуть туда людей”.

Помощник Президента добавил, что восстановление освобожденных территорий приведет к росту экономики Азербайджана: "Земли, пригодные для сельского хозяйства, должны вернуться в оборот".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)