В Азербайджане учреждаются три новые медали
БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) на своем пленарном заседании пятого ноября обсудил в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджана" в связи с учреждением юбилейной медали "100-летие Азербайджанского государственного педагогического университета (1921-2021)", медали "За сотрудничество в сфере оборонной промышленности" и юбилейной медали "15-летие министерства оборонной промышленности (2005-2020)", сообщает в пятницу Trend.
После обсуждений законопроекты были поставлены на голосование и приняты в первом чтении.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Врио главы минздрава о возможности снижения возрастного ценза для вакцинации в Азербайджане (Эксклюзив)
«Лаборатория Касперского»: мошенники предлагают европейские сертификаты вакцинированного в даркнете в среднем за 300 долларов
Армения должна смириться с тем, что ситуация в регионе изменилась – помощник Президента Азербайджана
Проблемы в связи с COVID-19 должны быть решены совместными усилиями международных организаций - помощник президента Таджикистана
Скрывать и не предоставлять карты минных полей - бессмысленный и далекий от права подход – глава МИД Азербайджана
Азербайджан ведет переговоры с новыми европейскими покупателями газа на фоне энергетического кризиса
Баку вновь в роли политического центра - мировые лидеры обращаются к участникам Бакинского Глобального форума
Парламент Азербайджана направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву и Первой леди Мехрибан Алиевой в связи с отмечаемым 8 ноября Днем Победы
Необходимо разработать законодательную базу и стандарты в связи с глобальным потеплением – экс-премьер Молдовы
В Центре Гейдара Алиева проходят съемки концертной программы, посвященной Дню Победы Азербайджана (ФОТО)
Азербайджан и Латвия имеют огромный потенциал для укрепления экономических и политических отношений - Валдис Затлерс (Эксклюзив)