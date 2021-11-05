В Азербайджане учреждаются три новые медали

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) на своем пленарном заседании пятого ноября обсудил в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджана" в связи с учреждением юбилейной медали "100-летие Азербайджанского государственного педагогического университета (1921-2021)", медали "За сотрудничество в сфере оборонной промышленности" и юбилейной медали "15-летие министерства оборонной промышленности (2005-2020)", сообщает в пятницу Trend.

После обсуждений законопроекты были поставлены на голосование и приняты в первом чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)