Продвижение русского языка в Азербайджане является поразительным фактом - Сергей Володин

БАКУ /Trend/ - Продвижение русского языка в Азербайджане является поразительным фактом.

Об этом сказал в пятницу российский политик Сергей Володин в ходе встречи экспертов и депутатов Госдумы РФ с молодежью и круглого стола в Российском информационно - культурном центре в Баку, сообщает Trend.

По его словам, Азербайджан далек от России в традициях и обычаях, однако сегодня вся азербайджанская молодежь говорит на русском языке.

«Кроме того, несмотря на то, что в Азербайджане исповедуют ислам, а в России - православие, у молодежи двух стран много общего. В каждом уголке России есть азербайджанцы, которые очень хорошо говорят по-русски, и мы это должны поддерживать и развивать», - сказал Володин.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)