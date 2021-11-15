Азербайджанская гимнастка завоевала "серебро" в Барселоне (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Член сборной Азербайджана по художественной гимнастике Арзу Джалилова завоевала серебряную медаль на Кубке Каталонии в Барселоне (Испания), сообщает Trend со ссылкой на сайт Федерации гимнастики Азербайджана.

Азербайджанская грация заняла второе место в упражнении с булавами. В многоборье Арзу Джалилова расположилась на четвертой позиции.

Отметим, что азербайджанская гимнастка приняла участие в соревнованиях Кубка по приглашению Федерации гимнастики Каталонии.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)