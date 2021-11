Silk Way West Airlines подписала стратегическое соглашение с Rolls-Royce в рамках обновления флота

БАКУ /Trend/ - Ведущий грузовой авиаперевозчик Каспийского региона Silk Way West Airlines подписал стратегическое соглашение с Rolls-Royce в рамках обновления на Dubai Airshow 2021.

Соглашение обеспечит замену двигателей для пяти самолетов Boeing 747-400F, оснащенных двигателями RB211-524, что станет частью программы обновления парка Silk Way West Airlines, гарантируя операционную устойчивость авиакомпании до 2026 года. Согласно договоренности, Silk Way West Airlines будет обеспечена минимум 20 000 циклами летного ресурса двигателя в течение последующих пяти лет.

С 2017 года Silk Way West Airlines сотрудничает с Rolls-Royce для осуществления технического обслуживания авиапарка Boeing 747-400F. Первое двухстороннее соглашение обеспечивало бесперебойную работу двигателей грузового авиаперевозчика посредством ряда услуг.

На церемонии подписания президент Silk Way Group Заур Ахундов отметил важность взаимоотношений с Rolls-Royce: «Продолжение успешного сотрудничества с Rolls-Royce является для нас большой честью. Мы рассматриваем подписание этого соглашения как начало нового этапа в истории наших двусторонних отношений с одним из наших глобальных партнеров. Благодаря этому, Silk Way West Airlines сможет успешно осуществить свою бизнес-стратегию в рамках запланированного обновления флота».

В свою очередь, Крис Колертон, президент Rolls-Royce Civil Aerospace, отметил: «Мы рады подписанию сегодняшнего соглашения с Silk Way West Airlines. Эксплуатация действующих двигателей для обеспечения экономически эффективного обслуживания парка авиакомпании является эффективным и целесообразным решением для обеспечения операционной устойчивости до 2026 года. Мы нацелены продолжить сотрудничество с Silk Way West Airlines и укреплять наши отношения с авиаперевозчиком”.

Rolls-Royce plc располагает клиентской сетью в более чем 150 странах, включая более 400 авиакомпаний и арендаторов, 160 вооруженных сил и флотов, а также 5000 клиентов в сферах энергетики и ядерной энергии. Годовая прибыль Rolls-Royce составила 11,76 млрд фунтов стерлингов в 2020 году, компания инвестировала 1,25 млрд фунтов в исследования и разработки. Rolls-Royce также поддерживает глобальную сеть из 28 университетских технологических центров, благодаря которым ее инженеры находятся в авангарде научных исследований. Rolls-Royce является первопроходцем в областях, необходимых для обеспечения связи и защиты общества. Присоединившись в 2020 году к кампании ООН «Гонка к нулю», Rolls-Royce обязалась достичь нулевого уровня по выбросу парниковых газов к 2030 году. Этим компания подтвердила свое стремление сыграть фундаментальную роль в обеспечении того, чтобы отрасли, в которых работает Rolls-Royce, достигли нулевого углеродного уровня к 2050 году.

Silk Way West Airlines, основанная в 2012 году в Баку, в самом сердце Шёлкового пути, является крупнейшей грузовой авиакомпанией Каспийского региона. Базируясь на территории международного аэропорта Гейдар Алиев, авиакомпания ежемесячно выполняет около 350 рейсов по миру посредством 12 специализированных грузовых самолетов Boeing 747-8F и 747-400F. 28 апреля 2021 года Silk Way West Airlines, расширяющая свой флот, подписала стратегическое соглашение с Boeing о приобретении пяти современнейших грузовых самолетов 777F. Годовой грузооборот авиакомпании превышает 420 тыс. тонн. Авиакомпания постоянно расширяет свою маршрутную сеть, охватывая более 40 направлений, включая крупнейшие аэропорты Европы, стран СНГ, Ближнего Востока, Центральной и Восточной Азии. Южнокорейский аэропорт Инчхон удостоил Silk Way West Airlines престижной награды «Грузовая авиакомпания 2020 года».

Учрежденная в июле 2006 года Silk Way Group является динамично развивающейся группой компаний, занимающей одно из ведущих мест в экономике Азербайджана. После реструктуризации 2019 года в составе Silk Way Group функционируют три компании – Silk Way Airlines, Silk Way West Airlines и Silk Way Technics, занимающиеся обеспечением авиа грузоперевозок и техническим обслуживанием воздушных судов.

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА:

Джейхун Алекперов

Отдел по связям с общественностью

Silk Way West Airlines

Тел.: +994 (0)77 2010440

Э-почта: [email protected]

Дейзи Омисси

Отдел по внешним связям

Rolls-Royce Civil Aerospace

Тел.: +44 (0)7500 990583

Э-почта: [email protected]