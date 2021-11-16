Минобразования Азербайджана о теплоснабжении школ

БАКУ /Trend/ - С 1 ноября началось теплоснабжение общеобразовательных школ в горных и предгорных районах Азербайджана, с 15 ноября - в остальных регионах страны, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобразования Азербайджана.

«В министерстве создана оперативная информационная группа для рассмотрения и решения вопросов в связи с теплоснабжением школ республики», - сказали в ведомстве.

Обратиться в оперативную группу можно посредством номеров "горячей линии" "146-1" минобразования и "146-5" - Управления образования по г. Баку, либо отправив сообщение на номер 051 206 78 48 в WhatsApp.

Отметим, что в 62% общеобразовательных учреждений, функционирующих на территории страны, отопление обеспечивается в централизованном порядке.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Кямаля Сеидова)