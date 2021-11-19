В Азербайджане предложено изменение в закон об удостоверении личности

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане лицам, не достигшим 15-летнего возраста, будут выдаваться новые удостоверения личности.

Это отражено в изменении в закон «Об удостоверении личности гражданина Азербайджана», сообщает в пятницу Trend.

Согласно изменению, на документе будет размещено фото гражданина, не достигшего 15-летнего возраста; для выдачи документа не будут браться отпечатки пальцев, а также в нем не будет отражена информация о росте, цвете глаз и другие стандартные справочные данные.

Отметим, что изменение было обсуждено на заседании парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству и рекомендовано на рассмотрение пленарного заседания парламента.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)