В Азербайджане предложено изменение в закон об удостоверении личности
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане лицам, не достигшим 15-летнего возраста, будут выдаваться новые удостоверения личности.
Это отражено в изменении в закон «Об удостоверении личности гражданина Азербайджана», сообщает в пятницу Trend.
Согласно изменению, на документе будет размещено фото гражданина, не достигшего 15-летнего возраста; для выдачи документа не будут браться отпечатки пальцев, а также в нем не будет отражена информация о росте, цвете глаз и другие стандартные справочные данные.
Отметим, что изменение было обсуждено на заседании парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству и рекомендовано на рассмотрение пленарного заседания парламента.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)
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