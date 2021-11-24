БТА обратилось к участникам дорожного движения в связи с ожидающимся ухудшением погоды

БАКУ /Trend/ - Бакинское транспортное агентство (БТА) обратилось к участникам дорожного движения в связи с ожидающимся ухудшением погодных условий в Азербайджане со второй половины дня 24 ноября и до 27 ноября, сообщает в среду Trend со ссылкой на БТА.

«Участники дорожного движения должны быть внимательными и осторожными. Призываем пешеходов пользоваться подземными переходами, а водителей - соблюдать допустимую скорость движения и требования дорожных знаков», - говорится в сообщении.

БТА также призвало водителей не парковать автомобили на тротуарах и под деревьями.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)