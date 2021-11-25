Обеспечено водоснабжение Кяльбаджарского района

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручениями Президента Азербайджана Ильхама Алиева ОАО "Азерсу" продолжает проводить работы по восстановлению и реконструкции систем водоснабжения на освобожденных территориях.

Как сообщили в четверг Trend в ОАО, в освобожденном Кяльбаджарском районе были приняты неотложные меры и обеспечено водоснабжение города Кяльбаджар, а также военных и гражданских объектов.