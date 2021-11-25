В двух районах Баку ограничат водоснабжение

БАКУ /Trend/ - В связи с аварией на магистральном водопроводе 25 ноября будет ограничено водоснабжение в части Бинагадинского и Насиминского районов Баку.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на ОАО "Азерсу".

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)