MEDİA и Университет ADA проводят семинары для молодых журналистов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня при совместной организации Агентства развития медиа (MEDİA) и Университета "ADA" начались семинары "New Media" для молодых журналистов, сообщает в понедельник Trend.

Выступая на открытии, проректор Университета ADA Айгюн Гаджиева отметила, что образовательные программы и семинары за период с 2007 года охватили более 600 дипломатов, представителей различных госструктур. Было отмечено, что за время реализации программы, которая начинается с сегодняшнего дня и предусмотрена непосредственно для студентов, профессорско-преподавательский состав Университета передаст участникам не только теоретические знания, но и привьет практические навыки.

Исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмайлов отметил на мероприятии, что основными направлениями реформ, проводимых в сфере медиа, являются обновление и совершенствование нормативно-правовой базы, усиление экономической независимости субъектов медиа, повышение уровня профессионализма и ответственности журналистов. Было подчеркнуто, что главная цель организации семинаров – это приумножение профессиональных знаний и навыков новых специалистов, приходящих в эту сферу.

Затем представитель Университета ADA Сона Алиева ознакомила участников с правилами программы.

В первый день цикла семинаров на темы «Взгляд на современную медиа-среду» и «Миссия журналиста» выступила преподаватель Школы общественных и международных отношений Университета ADA Шафаг Мехралиева.

Отметим, что в ходе цикла семинаров 17 кандидатов, выбранных из активистов программы «Волонтеры MEDİA» Агентства развития медиа, получат теоретические знания о современной медиа-среде, ценностях в журналистике, профессиональной этике и правилах поведения, а также по фундаментальным темам, связанным с Азербайджаном (прошлое и будущее азербайджано-армянских отношений; влияние исторической Победы Азербайджана в национальном и региональном масштабах; геополитика на Южном Кавказе; глобальное значение природных ресурсов Каспийского бассейна и др.)

В ходе недельных семинаров участники будут развивать навыки общения, необходимые в журналистской профессии, будут затронуты вопросы, связанные с протоколом и этикетом, управлением временем и стрессом. Также для привития навыков в сфере производства профессиональных новостей молодые журналисты будут работать в виде групп под руководством преподавателей над 15-минутным фильмом под условным названием «Верховный главнокомандующий информационной политики». Ожидается, что по окончании образовательной программы участники семинара по рекомендации Агентства развития медиа на первоначальном этапе будут проходить в различных медиа-субъектах страны практику, а затем приступят к работе.

(Перевод: Кямаля Сеидова)