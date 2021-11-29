Строительство автомобильной дороги Барда-Агдам продолжается ускоренными темпами (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Строительство автомобильной дороги Барда-Агдам продолжается ускоренными темпами, сообщает в понедельник Trend.

Протяженность этой дороги, берущей начало в г. Барда, составит 45 километров. Она будет четырехполосной и строится в соответствии с I технической категорией.

В настоящее время на участке 6-45 километра продолжаются земляные работы. Вдоль всей дороги идет строительство 79 водоотводов, в необходимых местах - пяти подземных переходов. Завершается строительство двух автомобильных мостов - на 25 и 40 километрах и одного путепровода. В восьми местах будут созданы развороты, в 24 местах - построены автобусные остановки.

Отметим, что дорога строится до освобожденного города Агдам. Первые 14 километров проходит через город Барда и несколько населенных пунктов района. В целом же автодорога охватит более 20 населенных пунктов двух районов, включая Барду и Агдам.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)