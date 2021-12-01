Медработников бакинских клиник планируется командировать в региональные больницы

БАКУ /Trend/ - Медработников бакинских клиник, в которых есть большой врачебный потенциал, планируется командировать в региональные больницы, где не хватает врачей.

Об этом сказал глава Департамента стратегического анализа Госагентства по обязательному медстрахованию (ОМС) Араз Насиров, отвечая в передаче "Час медицинского страхования" на вопросы на тему "Сотрудничество государственного и частного секторов в здравоохранении", сообщает в среду Trend.

Он отметил, что расходы на проживание врача и коммунальные расходы будет оплачивать Агентство.

"Кроме того, проводится работа и по привлечению к системе профессиональных врачей, получивших образование за рубежом. Новые правила на стадии утверждения. Более 10 специалистов, которые обучались в Турции, начали работать в государственных медучреждениях", - добавил Араз Насиров.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)