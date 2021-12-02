Завтра в Баку будет до 13 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность без осадков, северо-западный ветер днем сменится юго-западным ветром, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 4-7, днем - 9-13 градусов тепла, в Баку ночью - 5-7, днем - 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 769 миллиметров ртутного столба, относительная влажность - 60-70 процентов.

Завтра в районах Азербайджана осадков не ожидается, ночью и утром туман. Восточный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 1-6, днем - 8-13 градусов тепла, в высокогорье ночью - 3-8 градусов мороза, днем - от 0 до 5 градусов тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова)