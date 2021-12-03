В рамках акта об амнистии из исправительного учреждения № 2 Пенитенциарной службы освобождены 7 человек – минюст Азербайджана (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В рамках акта об амнистии, объявленного в связи с Днем Победы, из исправительного учреждения № 2 Пенитенциарной службы освобождены 7 человек.
Об этом сказала завотделом по правам человека и связям с общественностью минюста Айнур Сабитова, сообщает в пятницу Trend.
По ее словам, они освобождены от неотбытой части наказания.
"Из них шестеро отпущены на свободу, один будет отпущен на свободу по завершении лечения, к которому он привлечен в рамках борьбы с наркоманией", - пояснила Сабитова.
Напомним, что пятого ноября Милли Меджлис (парламент) утвердил законопроект об объявлении амнистии в связи с Днем Победы.
До настоящего времени акт коснулся 1 787 человек.
Ожидается, что документ охватит в целом 15 тысяч человек.
Учреждениям отбывания наказания, органам дознания или предварительного следствия предписано обеспечить применение амнистии в течение четырех месяцев со дня вступления документа в силу.
(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)