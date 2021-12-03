В Азербайджане среди подпавших под амнистию 65 женщин

БАКУ /Trend/ - Акт об амнистии, объявленный в связи с Днем Победы Азербайджана, коснулся 65 женщин, отбывающих наказание в исправительных учреждениях Пенитенциарной службы минюста Азербайджана.

Об этом сказала завотделом по правам человека и связям с общественностью минюста Айнур Сабитова, сообщает в пятницу Trend.

По ее словам, срок наказания 40 женщин снижен на шесть месяцев, 24 женщины освобождены от отбытия наказания.

«Одна из женщин, подпавших под амнистию, привлечена к лечению от наркомании», - отметила Сабитова

Напомним, что пятого ноября Милли Меджлис (парламент) Азербайджана утвердил законопроект об объявлении амнистии в связи с Днем Победы. До настоящего времени акт об амнистии коснулся 1787 осужденных. Ожидается, что он охватит в целом 15 тысяч человек.

Учреждениям по отбыванию наказания, органам дознания или предварительного следствия предписано обеспечить применение акта об амнистии в течение четырех месяцев со дня вступления документа в силу.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова)