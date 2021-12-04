Турция окажет поддержку Азербайджану в установке сейсмостанций в Карабахе
БАКУ /Trend/ - Турция окажет поддержку Азербайджану в установке сейсмостанций в Карабахе.
Это предусматривает протокол, подписанный по итогам переговоров между Департаментом землетрясений Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) и Республиканским центром сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), о расширении двустороннего сотрудничества и реализации совместных проектов, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Сейсмологическую службу.
Подписи под документом поставили глава Департамента землетрясений AFAD Мурат Нурлу и генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы НАНА, профессор Гурбан Етирмишли.
Согласно протоколу, турецкая сторона передаст Азербайджану оборудование для глубокого бурения.
Кроме того, братская страна окажет Азербайджану поддержку в установке сейсмостанций в Карабахе, а также в сфере обмене опытом и информацией при землетрясениях.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)