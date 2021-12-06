В Иране за последние сутки от коронавируса скончались 77 человек

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Иране коронавирусом заразились 3 356 человек, 77 человек скончались.

Как сообщает в понедельник Trend, информацию об этом в воскресенье распространило министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, число скончавшихся от коронавируса в стране достигло 130 277 человек.

В целом с начала пандемии в Иране выявлен 6 137 821 случай заражения, состояние 3 232 больных оценивается как тяжелое.

До настоящего времени в стране от вируса вылечились 5 930 502 человека, проведено свыше 39,4 миллиона тестов.

Всего в стране применено свыше 108 миллионов доз вакцин. Первую дозу вакцины получили 58,1 млн, вторую - 48,3, третью - 1,39 млн человек.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)