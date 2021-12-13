По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Москве прошла благотворительная акция (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, председателя Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР) Лейлы Алиевой в Москве прошла очередная донорская акция "У крови нет нации", сообщает в понедельник Trend.
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По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Москве прошла благотворительная акция (ФОТО)
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