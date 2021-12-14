Парламент Азербайджана утвердил во втором чтении изменение в закон об удостоверении личности

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана во втором чтении обсуждалось изменение в закон "Об удостоверении личности гражданина Азербайджана", сообщает во вторник Trend.

Согласно изменению, на удостоверении личности, которое будет выдаваться гражданину в возрасте до 15 лет, будет размещено его фото, но не будет личной подписи.

Кроме того, у гражданина младше 15 лет при этом не будут браться отпечатки пальцев, а также в выдаваемом ему электронном документе не будет информации о росте, цвете глаз и др.

После голосования изменение было принято во втором чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)