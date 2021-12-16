В Азербайджане за 1,5 года обеспечена выплата алиментов более чем на 130 млн манатов - минюст

БАКУ /Trend/ - За прошедшие 1,5 года в Азербайджане обеспечена выплата алиментов более чем на 130 миллионов манатов.

Об этом сказала ведущий консультант контрольно - аналитического отдела Главного управления исполнения минюста Кямаля Ахмедова, сообщает в четверг Trend.

«Число исполнительных документов, приходящихся на каждого судебного исполнителя в связи с алиментами, варьируется в пределах 200-500. Если в службе исполнения находится более 700 тысяч исполнительных документов, то свыше 100 тысяч из них связано с требованием выплаты алиментов», - сказала Ахмедова.

Она также сообщила, что число детей, в чью пользу взыскиваются алименты, превышает 160 тысяч.

«Если в 2009 году насчитывалось 25 тысяч исполнительных документов с требованием алиментов, то за последние 12 лет это показатель вырос в четыре раза», - сказала Ахмедова.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)