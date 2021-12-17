Госагентство автодорог об отмене строительства надземного перехода на одной из дорог в Баку

БАКУ /Trend/ - На пересечении Тбилисского проспекта и ул. Гасана Алиева в Баку во избежание пробок планировалось построить надземный переход, однако строительные работы на территории, несмотря на то, что прошло более года с объявления информации об этом, так и не начались.

Ситуацию по данному вопросу прокомментировал Trend в пятницу глава пресс-службы Госагентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.

"Информация о строительстве этого перехода была предоставлена общественности в феврале прошлого года, но потом решение о его строительстве было отменено. Данный проект должен был быть согласован с надлежащими структурами, однако строительство этого пешеходного перехода было сочтено нецелесообразным. Поэтому решение о строительстве было отменено", - пояснил Наджафли.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Кямаля Сеидова)