Услугами ОМС в Баку могут воспользоваться все граждане Азербайджана, независимо от места прописки

БАКУ /Trend/ - Граждане Азербайджана могут без направления получить амбулаторное лечение в любом государственном медучреждении, находящемся в подчинении Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB), воспользовавшись 2 550 медицинскими услугами.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию (ОМС).

«К примеру, гражданин живет в Габалинском районе, и ему необходимо получить специализированную медицинскую помощь (обследование у квалифицированного врача). В этом случае он может обратиться в любое государственное медучреждение не только по месту жительства, но и в другом районе или городе, в том числе в Баку. Направление для этого не требуется. В государственных медучреждениях направление необходимо только для медицинских услуг, которые оказываются стационарно. Для этого гражданин должен получить направление от семейного (участковый врач - терапевт или педиатр) или лечащего врача», - говорится в сообщении госагентства.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)