В Азербайджане усиливается соцзащита сотрудников контрразведывательной деятельности

Общество 20 декабря 2021 11:48 (UTC+04:00)
В Азербайджане усиливается соцзащита сотрудников контрразведывательной деятельности

БАКУ / Trend/ - В Азербайджане усиливается социальная защита работников соответствующего органа исполнительной власти, являющегося субъектом контрразведывательной деятельности.

В связи с этим в закон "О разведывательной и контрразведывательной деятельности", который обсуждают на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент), предлагается добавить новую статью, сообщает вы понедельник Trend.

Согласно этой статье, 5% средств, выплата которых обеспечена в государственный бюджет в период предварительного расследования для выплаты ущерба, нанесенного государству по уголовным делам, следствие по которым проводилось соответствующим органом исполнительной власти, являющегося субъектом контрразведывательной деятельности, и 5% средств, поступающих от выплаты, внесенных в госбюджет для освобождения от уголовной ответственности лица в порядке, установленном Уголовным кодексом, перечисляются на казначейский счет соответствующего органа исполнительной власти для усиления социальной защиты его сотрудников и укрепления материально-технической базы этого органа.

Порядок использования этих средств определяется соответствующим органом исполнительной власти.

Поправки были вынесены на голосование и одобрены в последнем, третьем, чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)

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