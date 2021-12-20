В Азербайджане усиливается соцзащита сотрудников контрразведывательной деятельности

БАКУ / Trend/ - В Азербайджане усиливается социальная защита работников соответствующего органа исполнительной власти, являющегося субъектом контрразведывательной деятельности.

В связи с этим в закон "О разведывательной и контрразведывательной деятельности", который обсуждают на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент), предлагается добавить новую статью, сообщает вы понедельник Trend.

Согласно этой статье, 5% средств, выплата которых обеспечена в государственный бюджет в период предварительного расследования для выплаты ущерба, нанесенного государству по уголовным делам, следствие по которым проводилось соответствующим органом исполнительной власти, являющегося субъектом контрразведывательной деятельности, и 5% средств, поступающих от выплаты, внесенных в госбюджет для освобождения от уголовной ответственности лица в порядке, установленном Уголовным кодексом, перечисляются на казначейский счет соответствующего органа исполнительной власти для усиления социальной защиты его сотрудников и укрепления материально-технической базы этого органа.

Порядок использования этих средств определяется соответствующим органом исполнительной власти.

Поправки были вынесены на голосование и одобрены в последнем, третьем, чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)