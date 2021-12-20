В Азербайджане семьям шехидов и ветеранам войны оказано более 43 тыс. соцуслуг

БАКУ /Trend/ - В послевоенный период в Азербайджане более 35 тысячам граждан, в том числе членам семей шехидов и участникам войны, было оказано свыше 43 тысяч социальных услуг.

Как передает Trend, об этом заявил в понедельник заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов.

По его словам, из общего количества оказанных услуг более 15 тысяч связаны с социальными выплатами.

Замминистра также сообщил, что повышение соцвыплат в 2022 году коснется и этой категории граждан.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)