Дороги Баку готовы к зиме - Госагентство

БАКУ /Trend/ - Дороги Баку готовы к зиме. В связи с зимним сезоном приведена в готовность дорожная техника, заготовлены запасы пески и соли, работники соответствующих служб обеспечены теплой одеждой, сказал в среду Trend глава пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.

«При необходимости будут закуплены партии технической соли. Помимо главных улиц Баку, госагентство контролирует улицы пригородов, поселковые дороги. В случае появления проблем они будут решены», - отметил Наджафли.

Он напомнил, что 21 декабря, в 19:59, в Азербайджане наступила астрономическая зима.

«В горных и предгорных районах уже выпал снег. Работники госагентства подготовили запасы песка и соли у обочин дорог», - сказал Наджафли.

Напомним, что накануне синоптики предупредили, что 23-24 декабря на Абшероне местами ожидается снег.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)