На выставке Dubai Expo 2020 продемонстрирована танцевальная композиция "Азербайджанские танцы и ритмы" (ФОТО)

Общество 28 декабря 2021 22:00 (UTC+04:00)
На выставке Dubai Expo 2020 продемонстрирована танцевальная композиция "Азербайджанские танцы и ритмы" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На всемирной выставке Dubai Expo 2020 была продемонстрирована танцевальная композиция "Азербайджанские танцы и ритмы".

Как сообщает Trend, концерт в Dubai Millennium Amphitheatre был организован азербайджанским павильоном, представленном на выставке Dubai Expo 2020 под лозунгом «Семена будущего», и Министерством культуры Азербайджана.

Посетители всемирной выставки, в которой представлены 192 страны, посмотрели концертную программу в презентации наших деятелей искусства. Гости ознакомились с национальной культурой Азербайджана и станцевали "Яллы" с азербайджанскими танцорами.

Отметим, что на всемирной выставке Азербайджан представлен национальным павильоном, организованным Центром Гейдара Алиева. Выставка продлится до 31 марта 2022 года.

На выставке Dubai Expo 2020 продемонстрирована танцевальная композиция "Азербайджанские танцы и ритмы" (ФОТО) - Gallery Image
На выставке Dubai Expo 2020 продемонстрирована танцевальная композиция "Азербайджанские танцы и ритмы" (ФОТО) - Gallery Image
На выставке Dubai Expo 2020 продемонстрирована танцевальная композиция "Азербайджанские танцы и ритмы" (ФОТО) - Gallery Image
На выставке Dubai Expo 2020 продемонстрирована танцевальная композиция "Азербайджанские танцы и ритмы" (ФОТО) - Gallery Image
На выставке Dubai Expo 2020 продемонстрирована танцевальная композиция "Азербайджанские танцы и ритмы" (ФОТО) - Gallery Image
На выставке Dubai Expo 2020 продемонстрирована танцевальная композиция "Азербайджанские танцы и ритмы" (ФОТО) - Gallery Image
На выставке Dubai Expo 2020 продемонстрирована танцевальная композиция "Азербайджанские танцы и ритмы" (ФОТО) - Gallery Image
На выставке Dubai Expo 2020 продемонстрирована танцевальная композиция "Азербайджанские танцы и ритмы" (ФОТО) - Gallery Image
На выставке Dubai Expo 2020 продемонстрирована танцевальная композиция "Азербайджанские танцы и ритмы" (ФОТО) - Gallery Image
На выставке Dubai Expo 2020 продемонстрирована танцевальная композиция "Азербайджанские танцы и ритмы" (ФОТО) - Gallery Image
На выставке Dubai Expo 2020 продемонстрирована танцевальная композиция "Азербайджанские танцы и ритмы" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
На выставке Dubai Expo 2020 продемонстрирована танцевальная композиция "Азербайджанские танцы и ритмы" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
На выставке Dubai Expo 2020 продемонстрирована танцевальная композиция "Азербайджанские танцы и ритмы" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
На выставке Dubai Expo 2020 продемонстрирована танцевальная композиция "Азербайджанские танцы и ритмы" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
На выставке Dubai Expo 2020 продемонстрирована танцевальная композиция "Азербайджанские танцы и ритмы" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
На выставке Dubai Expo 2020 продемонстрирована танцевальная композиция "Азербайджанские танцы и ритмы" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
На выставке Dubai Expo 2020 продемонстрирована танцевальная композиция "Азербайджанские танцы и ритмы" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
На выставке Dubai Expo 2020 продемонстрирована танцевальная композиция "Азербайджанские танцы и ритмы" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
На выставке Dubai Expo 2020 продемонстрирована танцевальная композиция "Азербайджанские танцы и ритмы" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
На выставке Dubai Expo 2020 продемонстрирована танцевальная композиция "Азербайджанские танцы и ритмы" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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