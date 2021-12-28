На выставке Dubai Expo 2020 продемонстрирована танцевальная композиция "Азербайджанские танцы и ритмы" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На всемирной выставке Dubai Expo 2020 была продемонстрирована танцевальная композиция "Азербайджанские танцы и ритмы".

Как сообщает Trend, концерт в Dubai Millennium Amphitheatre был организован азербайджанским павильоном, представленном на выставке Dubai Expo 2020 под лозунгом «Семена будущего», и Министерством культуры Азербайджана.

Посетители всемирной выставки, в которой представлены 192 страны, посмотрели концертную программу в презентации наших деятелей искусства. Гости ознакомились с национальной культурой Азербайджана и станцевали "Яллы" с азербайджанскими танцорами.

Отметим, что на всемирной выставке Азербайджан представлен национальным павильоном, организованным Центром Гейдара Алиева. Выставка продлится до 31 марта 2022 года.