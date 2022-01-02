Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 42 человека, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 9, вторую - 29, третью - 4.
Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 11 346 285. Первую дозу вакцины получили 5 169 401, вторую - 4 676 609, третью - 1 500 275 человек.
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