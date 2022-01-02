Генпрокуратура распространила информацию в связи с подрывом на мине военнослужащего в Кяльбаджаре
БАКУ /Trend/ - 2 января около 17:00 поступила информация о том, что военнослужащий срочной действительной военной службы N-ской воинской части Кяльбаджарского района Юсиф Эйниев получил ранения в результате взрыва противопехотной мины.
Как сообщили в воскресенье Trend в Генеральной прокуратуре Азербайджана, было установлено, что военнослужащему в военно-медицинском учреждении, куда его эвакуировали, поставили диагноз «взрывная травма, травматическая ампутация нижней трети левой ноги».
В настоящее время по факту ведется расследование в Кяльбаджарской военной прокуратуре.
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