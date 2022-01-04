Обнародована фактическая погода в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 13:00 4 января, скорость северо-западного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове достигала 18 метров в секунду, а высота волн на Нефтяных Камнях на Каспии - трех метров, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

«В горных районах Азербайджана шел снег, дул порывистый северо-западный ветер. Больше всего осадков выпало в Губе и Гусаре – пять миллиметров. Высота снежного покрова в Грызе составила 12 сантиметров. Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила до 4 градусов тепла, в низменных районах - 0-2, в горных районах – 7-11, в Нахчыванской АР – 4-10 градусов мороза», - говорится в сообщении службы.

Отметим, что 5-6 января на территории Азербайджана ожидается стабильная погода без осадков.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)