В Баку началось строительство велосипедной дорожки длиной 7,5 км

БАКУ /Trend/ - В центре Баку началось строительство велосипедной дорожки протяженностью 7,5 километра.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в отчете Бакинского транспортного агентства (БТА) о деятельности в 2021 году.

В прошлом году в соответствии с поручениями главы государства были реализованы важные проекты в сфере совершенствования дорожной инфраструктуры столицы, подчеркивается в отчете.

«Благодаря проделанной работе была значительно усилена безопасность участников дорожного движения. За последние шесть лет тротуары почти на 70 улицах и проспектах Баку были приведены в соответствие со стандартами, обеспечено удобное передвижение пешеходов. В 2021 году на 27 улицах и проспектах столицы было создано около 120 пешеходных переходов, установлено 179 светофоров, организовано 19 стоянок такси. В указанный период в поселке Бильгя создана 2-километровая велосипедная дорожка. В центре Баку началось строительство велосипедной дорожки протяженностью 7,5 километра. На ее участок длиной два километра уже нанесено асфальтовое покрытие», - говорится в отчете БТА.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)