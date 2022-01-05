В январе-ноябре 2021 года в медицинские учреждения Азербайджана обратилось почти 4 млн человек

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане в январе-ноябре 2021 года в медицинские учреждения обратилось 3 781 748 человек, им оказано 20 489 085 медицинских услуг по 9 266 53 обращениям. 15 981 486 (78 процентов) из этих услуг были предоставлены лицам старше 18 лет, а 4 миллиона 507 тысяч 599 (22 процента) - лицам моложе 18 лет.

Как сообщает в среду Trend, об этом в интервью газете "Vergiler" сообщила директор управления маркетинга и связей с общественностью Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Айнура Ахмедова.

По ее словам, агентство заключило договоры с 27 частными и хозрасчетными медицинскими учреждениями на предоставление населению доступа к медицинским услугам, которые не могут быть предоставлены государственным медицинским учреждением. Количество контрактных медицинских учреждений постоянно обновляется. В январе-октябре 2021 года в контрактные медицинские учреждения направлено 16 386 человек по стране. Из них 464 были детьми. Большинство операций было выполнено в кардиологии, офтальмологии, урологии, нейрохирургии и травматологии. 237 из перенесших сердечно-сосудистую операцию - дети. В январе-ноябре 144 человека, в том числе 129 детей, прошли кохлеарную имплантацию, 300 - эндопротезы.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Эльдар Пашаев)