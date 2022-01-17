Минздрав Азербайджана о факторах, влияющих на распространение коронавируса в зимние месяцы
БАКУ /Trend/ - Скорость распространения коронавируса связана с температурой и влажностью воздуха. Инфицирование вирусом происходит в основном в закрытых помещениях.
Об этом сообщил Trend специалист - эксперт министерства здравоохранения Азербайджана Тайар Эйвазов.
"В период пандемии мы узнали о широком распространении коронавируса в странах с теплым климатом. В холодное время года распространение вируса усиливают такие факторы, как массовое скопление людей в закрытых помещениях, слабый контроль за использованием индивидуальных средств защиты, неудовлетворительная проветриваемость помещений, снижение иммунитета, отсутствие витамином в рационе.
Все это увеличивает скорость распространения инфекции в зимние месяцы. Появление новых штаммов коронавируса также является важным фактором", - сказал Эйвазов.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)