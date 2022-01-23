Продолжаются учебные сборы военнообязанных - Минобороны Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с утвержденным Министром обороны планом подготовки на 2022 год, в Н-ской воинской части продолжаются учебные сборы, проводимые в целях совершенствования боевых навыков военнообязанных запаса, передает Trend со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"На сборах были продемонстрированы различные способы передислокации групп специального назначения в бою.

В ходе сборов участников обучают тактико-техническим характеристикам оружия, правилам его неполной разборки и применения, а также методам оказания первой медицинской помощи и эвакуации раненых.

Сборы продлятся до 29 января", - говорится в сообщении.