Продолжаются учебные сборы военнообязанных - Минобороны Азербайджана (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - В соответствии с утвержденным Министром обороны планом подготовки на 2022 год, в Н-ской воинской части продолжаются учебные сборы, проводимые в целях совершенствования боевых навыков военнообязанных запаса, передает Trend со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"На сборах были продемонстрированы различные способы передислокации групп специального назначения в бою.
В ходе сборов участников обучают тактико-техническим характеристикам оружия, правилам его неполной разборки и применения, а также методам оказания первой медицинской помощи и эвакуации раненых.
Сборы продлятся до 29 января", - говорится в сообщении.
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