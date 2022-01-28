Сотрудничество между АЗЕРТАДЖ и UNA направлено на новые цели (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Готовится новый медиа-план для расширения сотрудничества между Объединением новостных агентств Организации исламского сотрудничества (UNA) и АЗЕРТАДЖ.

Новые цели и направления перспективного развития объединения обсуждались на онлайн-встрече между председателем Правления АЗЕРТАДЖ Асланом Аслановым и исполняющим обязанности генерального директора UNA Мохаммедом Абд Рабби аль-Ями, проведенной 27 января по инициативе противоположной стороны.

Мохаммед аль-Ями отметил, что новый медиа-план предусматривает дальнейшую активизацию сотрудничества UNA с агентствами-участниками, в том числе АЗЕРТАДЖ. Цель заключается в превращении объединения в международную информационную платформу, дальнейшем расширении обмена новостями между агентствами-участниками, организации тренингов для журналистов из исламских стран, налаживании тесных связей с другими международными медиа-структурами. UNA, насчитывающая в настоящее время 57 членов, планирует расширить в дальнейшем свои ряды, приняв в члены организации телеканалы, печатные медиа и другие СМИ.

«Получая в настоящее время информацию, связанную с Азербайджаном, посредством АЗЕРТАДЖ, мы распространяем ее на своей платформе, а также направляем другим агентствам-участникам. Имеются возможности для дальнейшего расширения информационного обмена, и мы вместе с агентствами-участниками стараемся использовать их. Создана уже и программа обмена новостями. Мы также намерены учредить международные премии, превратить организацию в своего рода центр знаний в области медиа», - сказал исполняющий обязанности директора.

Отметив, что Азербайджан поддерживает тесные связи с исламскими странами, председатель Правления АЗЕРТАДЖ Аслан Асланов подчеркнул, что Президент Ильхам Алиев придает большое значение развитию сотрудничества со странами ОИС. Было отмечено, что сотрудничество между АЗЕРТАДЖ и UNA также находится на высоком уровне, агентство является членом Исполнительного совета данной структуры. Для совершенствования деятельности организации АЗЕРТАДЖ готов к взаимодействию со всеми членами: «АЗЕРТАДЖ, имеющий богатый опыт в этом направлении, в 2016-2019 годах председательствовал во Всемирном конгрессе новостных агентств, объединяющем более 100 агентств, и Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA). В настоящее время АЗЕРТАДЖ, как вице-президент OANA, проявляет активность в организаторской работе. Кроме того, наше агентство является одним из 13 членов Всемирного конгресса новостных агентств, включая Associated Press, France Press, Reuters, Press Association, ТАСС, EFЕ».

В ходе встречи был проведен обмен мнениями о сферах деятельности по развитию UNA, сотрудничестве с влиятельными блогерами в социальных медиа, совместных шагах, направленных на углубление двусторонних связей.