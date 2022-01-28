Завтра в Баку будет до 9 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность без осадков, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 0-3, днем - 6-9, в Баку ночью - 1-3, днем - 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 766 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-70 процентов.

Завтра ночью в районах Азербайджана местами ожидаются осадки в виде дождя и снега, туман, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов мороза, днем - 7-12 градусов тепла, в горах ночью - 5-10, в высокогорье - до 18 градусов мороза, днем - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)