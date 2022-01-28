Проводится разбирательство в связи с видеокадрами из одной из бакинских школ (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Администрация школы-лицея "İntellekt" проводит соответствующее разбирательство в связи с неподобающим поведением учащихся школы на уроке, принимаются необходимые профилактические меры.

Об этом Trend сообщили в пятницу в Управлении образования города Баку.

Напомним, что ранее в социальных сетях распространилась видеозапись, отражающая неподобающее поведение на уроке учащихся школы-лицея.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Фидан Мустафаева)