В Азербайджане выявлено еще 4 268 случаев заражения коронавирусом, вылечились 1 486 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 4 268 случаев заражения коронавирусом, 1 486 человек вылечились, 17 - скончались, передает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 651 341 случай заражения коронавирусной инфекцией, 622 672 человека вылечились, 8 700 – скончались, число активных больных составляет 19 969.
За последние сутки в стране проведен 15 091 тест на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 134 952.
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