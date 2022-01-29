В Азербайджане выявлено еще 4 268 случаев заражения коронавирусом, вылечились 1 486 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 4 268 случаев заражения коронавирусом, 1 486 человек вылечились, 17 - скончались, передает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 651 341 случай заражения коронавирусной инфекцией, 622 672 человека вылечились, 8 700 – скончались, число активных больных составляет 19 969.

За последние сутки в стране проведен 15 091 тест на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 134 952.