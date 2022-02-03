В Баку вынесен приговор лицу, нанесшему ножевые ранения сотрудникам одного из вузов

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс над Исмиханом Мирзоевым, обвиняемым в нанесении ножевых ранений советнику ректора и коменданту Бакинского государственного университета (БГУ).

Как сообщает в четверг Trend, судебное заседание прошло под председательством судьи Ильхама Махмудова.

Суд приговорил обвиняемого к 7 годам лишения свободы.

Отметим, что сотрудник хозяйственного отдела университета в главном корпусе БГУ И.Мирзоев нанес ножевые ранения советнику по финансовым вопросам ректора Мирзе Мирзоеву и коменданту Шахлару Багалиеву. И.Мирзоев был задержан правоохранительными органами. По решению Ясамалинского районного суда в отношении Мирзоева была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по статье 126 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК Азербайджана.

(Автор: Самир Али. Перевод: Фидан Мустафаева)