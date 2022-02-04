Вышел в свет спецвыпуск журнала «Резидентура» - ГЭЦ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Вышел в свет спецвыпуск журнала «Резидентура» Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана, сообщили Trend в ГЭЦ.

В спецвыпуске журнала напечатаны правила приема в резидентуру, список специальностей, программы приема по основным предметам, пояснения к некоторым тестовым заданиям, используемым на вступительном экзамене, образцы тестовых заданий на азербайджанском и русском языках.

Журнал можно приобрести в киоске «Абитуриент» (Баку, Насиминский район, улица А.Саламзаде, 28), а также в книжных магазинах или заказать на сайте www.abiturient.az.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)