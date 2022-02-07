В Азербайджане началось использование альтернативной энергии при отоплении школ
БАКУ /Trend/ - По инициативе министерства образования Азербайджана при поддержке bp и ее партнеров реализуется проект «Отопление средних школ Азербайджана пеллетами».
Об этом Trend сообщили в понедельник в министерстве образования.
Проект реализуется Общественным объединением волонтеров Азербайджана.
Пеллетное топливо – это экологически чистое сырье, получаемое в результате переработки древесины. В рамках проекта в пяти школах Товузского и Агстафинского районов установлена отопительная система, работающая на пеллетном топливе.
Следует отметить, что реализация проекта не только решит проблему отопления в школах бенефициарных сообществ, но и будет стимулировать широкое применение в стране возобновляемых, экологически чистых источников энергии.
(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Фидан Мустафаева)