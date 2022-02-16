Обнародована статистика новорожденных в Азербайджане в 2021 г.

БАКУ /Trend/ - В 2021 году районными (городскими) отделами регистрации министерства юстиции Азербайджана были зарегистрированы 112 284 новорожденных.

Как сообщает в среду Trend, на каждые 1000 человек населения этот показатель составил 11,2.

Уровень рождаемости на 1000 человек населения в Миль-Муганском экономическом районе составил 13,6, Горно-Ширванском - 13,4, Губа-Хачмазском - 12,6, Лянкяран-Астаринском - 12,5, Восточно-Зангезурском - 12,3, Газах-Товузском -12,2, Ширван-Сальянском -12,2, Карабахском - 11,8, Центрально-Аранском - 11,6 и Шеки-Загатальском - 11,4.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде)