МВД проводит служебную проверку на КПП, через которые Манаф Агаев проник на освобожденные земли

БАКУ /Trend/ - На контрольно-пропускных пунктах на освобожденных территориях началась служебная проверка в связи с незаконным посещением освобожденных земель певцом Манафом Агаевым.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана в ответ на запрос Trend.

На контрольно-пропускных пунктах, через которые Манаф Агаев проник на освобожденные земли, проводится служебная проверка, по итогам которой будет принято решение, сказали в министерстве.

Отметим, что Манаф Агаев и сопровождавший его бизнесмен Санан Гусейнов были вызваны в отделение полиции после того, как вчера в социальных сетях распространились кадры их визита на освобожденные территории.

В ходе расследования было установлено, что они проникли на освобожденные территории незаконно.

Агаев и Гусейнов арестованы на 15 суток по решению Ясамальского районного суда.

(Автор: Самир Али. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)