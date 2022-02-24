В Ходжавенде обнаружено массовое захоронение (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В селе Эдилли Ходжавендского района обнаружено массовое захоронение. Оно было определено на основании заявлений и материалов, собранных рабочей группой Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

Как сообщил Trend в четверг член рабочей группы Госкомиссии Заур Исмайлов, в ходе проводимой работы стало известно о существовании массовых захоронений также в окрестностях освобожденных от оккупации городов Агдам, Физули, Ходжавенд и Шуша.

«Одно из массовых захоронений находится в селе Эдилли Ходжавендского района. По предварительным данным, там находятся останки 15-20 человек. Государственная комиссия располагает информацией и о некоторых других массовых захоронениях, определены координаты GPRS. Постепенно, по мере разминирования территорий, могилы будут обнаружены», - сказал он.

Исмайлов добавил, что есть информация о массовом захоронении, где находятся останки более 10 азербайджанцев, в селе Сеидахмедли Физулинского района на территории бывшего «Колхозного управления». Поскольку эта территория заминирована, провести исследования пока не удалось.

(Перевод: Фидан Мустафаева)