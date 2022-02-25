Завтра в Баку временно изменят схему движения ряда автобусных маршрутов – БТА

БАКУ /Trend/ - Из-за проведения мероприятий в связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида в Баку с 07:00 26 февраля будет временно изменена схема движения ряда автобусных маршрутов, сообщает Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

По данным БТА, изменения коснутся в общей сложности 20 автобусных маршрутов (1, 2, 4, 5, 6, 10, 18, 21, 30, 32, 46, 49, 53, 65, 88, 125, 127, 175, 205 и H1).

Движение автобусов на этих маршрутах будет организовано по альтернативным улицам и проспектам столицы, говорится в сообщении.

(Автор: Самир Али. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)