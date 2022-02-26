В связи с очередной годовщиной Ходжалинского геноцида в направлении Ханкенди и Аскерана озвучен азан (ВИДЕО)

БАКУ /Trend - В связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана был озвучен азан.

Как сообщает в субботу Trend, сегодня в 13:06 посредством громкоговорителей, установленных в автомобилях, с территории Агдамского района в направлении Аскеранского района, а также из сел Пирляр, Ханабад и города Шуша в направлении Ханкенди был озвучен азан.

Звуки азана были отчетливо слышны в окрестностях, а также в местах проживания армян.

В следующий раз азан будет озвучен в 16.58.

(Перевод : Фидан Мустафаева)